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Сегодня, 19:00

Матыцин надеется, что в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 восторжествует разум

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Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал преступлением возможное отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр 2024 года. Он выразил надежду, что в вопросе допуска россиян восторжествует разум.

«Поживем-увидим. Мы готовы к любой перспективе, — приводит РИА «Новости» слова Матыцина. — Пока нет необходимости создавать альтернативные игры. Покажет время. Надеюсь, что разум восторжествует. Как отмечают многие международные федерации, без России развитие спорта невозможно. Это преступление не допускать сборную России до Олимпийских игр».

Олимпиада 2024 года пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России, другие федерации допустили спортсменов в нейтральном статусе.

Источник: ria.ru
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