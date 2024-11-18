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Сегодня, 13:33

Дегтярев: «Сближение позиций с МОК началось»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о сближении позиций между российской стороной и Международным олимпийским комитетом (МОК) в вопросе условий допуска спортсменов из России на турниры.

«Диалог с МОК ведется непублично по разным каналам. Встречаюсь с международными чиновниками. Сближение позиций началось. Вы заметили, что и я в своей риторике считаю, что нужно заканчивать с обвинениями, чтобы начать юридические движения по воссоединению, к смягчению позиции МОК по отношению к нам. Сейчас допуск в нейтральном статусе абсолютно незаконный.

Контакты с МОК? А вы хитрый. Следите за перемещениями министра спорта, подписывайтесь на личный канал», — сказал Дегтярев на Всероссийском форуме новых медиа.

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Михаил Дегтярев
МОК
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