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Олимпиада

Сегодня, 15:52

Матыцин: «Без России трудно представить будущее международного спорта!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о возможном возвращении спортсменов из России на международную арену.

«Мы работаем с Олимпийским комитетом, с федерациями. Авторитет России абсолютно непререкаем. Олимпийское движение, международный спорт в России — огромны. Надеюсь, что наши друзья из международных федераций задумаются и о своем будущем, и о будущем мирового спорта. Без России его представить трудно!», — сказал Матыцин.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада
Олег Матыцин
МОК
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