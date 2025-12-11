Дегтярев поблагодарил МОК за восстановление принципов Олимпийской хартии

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поблагодарил Международный олимпийский комитет (МОК) после снятия всех ограничений на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.

Решение, принятое исполкомом МОК на Олимпийском собрании 10 декабря, касается олимпийских видов спорта, включая командные дисциплины.

«Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Министр добавил, что при условии восстановления ОКР эти правила будут действовать на юношеских Олимпийских играх, которые пройдут с 31 октября по 13 ноября 2026 года в Дакаре (Сенегал).