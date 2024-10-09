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Париж-2024

9 октября, 04:39

Министр спорта РФ Дегтярев: «Что делать с санкциями со стороны МОК? Будем доказывать свою правоту»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Михаил Дегтярев.
Фото Global Look Press

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что надеется добиться снятия санкций по отношению к российскому спорту со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Что делать с санкциями со стороны МОК? МОК находится под политическим давлением. Будем доказывать свою правоту. И ждем новых выборов — надеемся, что следующий президент этой организации будет более независимым человеком, приверженцем олимпийских ценностей. Всех спортивных ценностей, которые мы разделяем: Россия и весь мир. Очень важно понимать, что МОК дискриминирует не только наших спортсменов, но и спортсменов других стран. Потому что они получают свои результаты вне конкурентной борьбы с сильнейшими соперниками, коими являются наши российские спортсмены.
Они и наших дискриминируют, и своих, потому что внуки условного норвежского чемпиона спросят у него: «Слушай, дорогой, а ты соревновался, когда российских ребят не было?» Или у условных чемпионов среди пловцов внуки спросят: «А где были русские в это время? Ты у кого выиграл-то?» Это же тоже дискриминация. Мы на этой линии будем стоять и настаивать на восстановлении всех наших прав в олимпийском движении», — приводят «Известия» слова Дегтярева.

Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен от международного олимпийского движения в октябре 2023 года после включения в свой состав олимпийских советов новых регионов РФ.

С февраля 2022 года российских спортсменов не допускают на большинство международных соревнований. На некоторые турниры российских атлетов допускают в нейтральном статусе без использования гимна и флага страны.

На Олимпиаде-2024 и Паралимпиаде-2024 в Париже российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, а их результаты не учитывались в официальных медальных зачетах.

Источник: Известия
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