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Париж-2024

Сегодня, 08:45

Министр спорта Белоруссии заявил, что в стране не жалеют о поездке на Олимпиаду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук прокомментировал поездку спортсменов из страны на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Ни разу не пожалели. Мы считаем, что все должно быть в интересах спортсменов. И позиция государства направлена на их поддержку. Мы против всей этой дискриминации — Международный олимпийский комитет себя дискредитирует своей политикой в отношении спортсменов, тренеров и государств. В МОК не делают того, что они должны делать. Вот и приходится нам, государственным чиновникам, руководителям, принимать такие решения. Но я считаю, что мы правильное приняли решение», — приводят слова Ковальчука «Известия».

17 белорусских спортсменов в нейтральном статусе приняли участие в летней Олимпиаде-2024. Они завоевали 4 медали: золотую, 2 серебряные и бронзовую.

Источник: «Известия»
Олимпиада
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