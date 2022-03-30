Министерство спорта РФ проведет спартакиаду в августе 2022 года

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что министерство планирует провести спартакиаду для сильнейших спортсменов России в августе этого года.

«Спартакиада пройдет в августе и продлится практически две недели», — приводит ТАСС слова Матыцина.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Многие федерации отстранили россиян и белорусов от участия в международных турнирах, также Россия лишилась права на проведение ряда турниров по разным видам спорта.