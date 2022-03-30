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Сегодня, 13:13

Министерство спорта РФ проведет спартакиаду в августе 2022 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что министерство планирует провести спартакиаду для сильнейших спортсменов России в августе этого года.

«Спартакиада пройдет в августе и продлится практически две недели», — приводит ТАСС слова Матыцина.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Многие федерации отстранили россиян и белорусов от участия в международных турнирах, также Россия лишилась права на проведение ряда турниров по разным видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/14226913
Олег Матыцин
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