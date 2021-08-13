Олимпиада
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада

Милонов считает, что у России мало шансов принять летнюю Олимпиаду в 2036 году

14:50
Теги:

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Санкт-Петербург и Казань готовят заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

«Новость хорошая. Я, честно говоря, не думаю, что нам эту заявку одобрят. При нынешней сегрегации по национальному принципу в отношении России, сложно рассчитывать на то, что нам дадут проводить Олимпиаду. Думаю, что заявка подана правильно, Москву не нужно включать в это. Санкт-Петербургу и Казани это нужно больше. При подготовке к такому большому событию в городах идет развитие. Думаю, что нам это пойдет на пользу», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» сообщил, что Санкт-Петербург и Казань претендуют на проведение летней Олимпиады 2036 года. По его словам, эти города готовят свои заявки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Самое страшное открытие недели: футболистам смешно от мысли, что они могут выиграть
Олимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр Нагои
Британцы кричали в Токио о русском допинге. А теперь могут лишиться медали из-за собственного допингера
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
2
Офсайд