Милонов считает, что у России мало шансов принять летнюю Олимпиаду в 2036 году

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Санкт-Петербург и Казань готовят заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

«Новость хорошая. Я, честно говоря, не думаю, что нам эту заявку одобрят. При нынешней сегрегации по национальному принципу в отношении России, сложно рассчитывать на то, что нам дадут проводить Олимпиаду. Думаю, что заявка подана правильно, Москву не нужно включать в это. Санкт-Петербургу и Казани это нужно больше. При подготовке к такому большому событию в городах идет развитие. Думаю, что нам это пойдет на пользу», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» сообщил, что Санкт-Петербург и Казань претендуют на проведение летней Олимпиады 2036 года. По его словам, эти города готовят свои заявки.