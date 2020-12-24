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Милонов предложил российским олимпийцам заменить гимн «Катюшей»

Виталий Милонов. Фото Instagram
Виталий Милонов. Фото Instagram

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил использовать песню «Катюша» на Олимпийских играх в качестве замены гимна России. Ранее CAS запретил россиянам выступать под своим флагом и гимном на крупных турнирах сроком на два года. При этом, по словам главы ОКР Станислава Позднякова, вместо гимна можно будет использовать другую мелодию, связанную с Россией.

«Хорошая песня — «Катюша». Эту песню знают во всем мире. Почему бы нам не петь ее на соревнованиях? Она имеет хорошую историю, узнаваемость. Связана с нашей Победой. За «Катюшу» я двумя руками! Пускай наши спортсмены поют на страх врагам и своим соперникам», — цитирует «РИА Новости» Милонова.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201224/milonov-1590794058.html

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