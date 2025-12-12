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12 декабря 2025, 16:25

Дегтярев: «Ожидаю, что к марту МОК должен восстановить статус ОКР»

Руслан Минаев

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен восстановить статус ОКР после или во время Олимпиады-2026 в Италии.

«Наш олимпийский комитет до сих пор отстранен МОК. Небольшая юридическая проблема была, мы ее решили, в нее погружаться и смысла нет. Но, вообще, я ожидаю, что ближе к марту должны нас восстановить, после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта», — цитирует ТАСС слова Дегтярева на марафоне «Первые. Навыки для жизни».

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
МОК
ОКР
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