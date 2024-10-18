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Дегтярев: «Нужно вести диалог с МОК»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев считает, что нужно вести диалог с международным олимпийским комитетом (МОК).

«Есть все основания сегодня говорить о том, что к диалогу (в МОК) готовы. И у нас много контактов, в том числе и с членами МОК, неофициальных. Нужно вести диалог. Нужно прекратить друг друга оскорблять, сотрясать кулаками, встречаться и начинать встречное движение. Для этого есть все основания», — цитирует РИА «Новости Спорт» Дегтярева.

МОК отстранил ОКР от членства в организации осенью 2023 года. Российский орган подал апелляцию в CAS, но арбитражный суд посчитал действия МОК правомерными.

Источник: https://rsport.ria.ru/20241017/mok--1978619770.html?in=l
Михаил Дегтярев
МОК
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