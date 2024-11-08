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Олимпиада

Сегодня, 19:21

Дегтярев рассказал о реакции на его желание занять пост президента ОКР

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о реакции на его желание занять пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

— Вы можете возглавить ОКР. Какую реакцию получили от коллег?

— Неформально очень положительную реакцию с той стороны. Потому что будет одно окно и прекратится разноголосие. У нас все говорят, все занимают какие-то должности. А там в Лозанне и других штабах международных не могут понять, какая позиция у России. Президент поддержал. ОКР — автономная организация. Может избрать только олимпийское собрание, а я могу баллотироваться. Разрешение президент дал. Программу представлю.

Михаил Дегтярев. Нового главу ОКР выберут 13 декабря. Впервые со времен СССР им станет министр спорта

15 октября Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост президента Олимпийского комитета России. Срок его полномочий истечет 13 ноября. Поздняков руководил комитетом с 2018 года.

Нового главу ОКР выберут 13 декабря. Также в рамках заседания собрания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

Михаил Дегтярев
ОКР
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