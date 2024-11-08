Дегтярев рассказал о реакции на его желание занять пост президента ОКР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о реакции на его желание занять пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

— Вы можете возглавить ОКР. Какую реакцию получили от коллег?

— Неформально очень положительную реакцию с той стороны. Потому что будет одно окно и прекратится разноголосие. У нас все говорят, все занимают какие-то должности. А там в Лозанне и других штабах международных не могут понять, какая позиция у России. Президент поддержал. ОКР — автономная организация. Может избрать только олимпийское собрание, а я могу баллотироваться. Разрешение президент дал. Программу представлю.

15 октября Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост президента Олимпийского комитета России. Срок его полномочий истечет 13 ноября. Поздняков руководил комитетом с 2018 года.

Нового главу ОКР выберут 13 декабря. Также в рамках заседания собрания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.