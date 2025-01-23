Михаил Дегтярев: «Нужно быть готовым к тому, что завтра все нормализуется»

Министр спорта РФ, президент ОКР Михаил Дегтярев на совещании с представителями олимпийских спортивных федераций обсудил проведение международных соревнований на территории России.

Дегтярев призвал федерации к активной работе в этом направлении.

«Нужно быть готовым к тому, что завтра все нормализуется. Прошу вас представить до 2038 года сводный план по чемпионатам мира и другим соревнованиям. Это поможет нам координировать усилия и заявочные кампании», — приводит официальный сайт ОКР слова министра.

Дегтярев заявил о необходимости согласовывать публичные заявления на международную повестку