Дегтярев: «МОК нарушает Олимпийскую хартию, это безобразие»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев дал оценку деятельности Международного олимпийского комитета (МОК).

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) отметил, что ожидает изменений во взаимодействии с организацией после смены главы МОК.

«Отрицательно отношусь к их поведению. Это, конечно, безобразие. Я не раз говорил, что они сами нарушают Олимпийскую хартию. Но есть надежда, и вы видите публичные заявления избранного президента Кирсти Ковентри», — приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

20 марта стало известно об избрании Кирсти Ковентри на пост президента МОК. 41-летняя зимбабвийка является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию (Афины-2004 и Пекин-2008) и семикратной чемпионкой мира. Ранее она была членом исполкома МОК и председателем комиссии спортсменов организации.