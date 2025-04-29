Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада

29 апреля, 15:36

Дегтярев: «МОК нарушает Олимпийскую хартию, это безобразие»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев дал оценку деятельности Международного олимпийского комитета (МОК).

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) отметил, что ожидает изменений во взаимодействии с организацией после смены главы МОК.

«Отрицательно отношусь к их поведению. Это, конечно, безобразие. Я не раз говорил, что они сами нарушают Олимпийскую хартию. Но есть надежда, и вы видите публичные заявления избранного президента Кирсти Ковентри», — приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

20 марта стало известно об избрании Кирсти Ковентри на пост президента МОК. 41-летняя зимбабвийка является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию (Афины-2004 и Пекин-2008) и семикратной чемпионкой мира. Ранее она была членом исполкома МОК и председателем комиссии спортсменов организации.

Источник: РИА «Новости»
Михаил Дегтярев
МОК
    МОК отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 неспортивным российским СМИ

    МОК отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 неспортивным российским СМИ

