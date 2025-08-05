Дегтярев: «Встречался с десятками иностранных функционеров — испытываю осторожный оптимизм»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о своей командировке в Лозанну (Швейцария).

8 июля чиновник сообщил, что провел встречи с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и исполнительным директором Международной федерации университетского спорта (FISU) Маттиасом Ремундом.

— Да, и я, разумеется, встречался с десятками функционеров: членами МОК, президентами федераций, директорами, — цитирует Дегтярева «Коммерсант». — Всем разъяснил позицию: что мы изменили в России, что мы хотим получить. Поэтому я испытываю осторожный, острожный, подчеркиваю, оптимизм по нашему делу.

— Объясните, что с практической точки зрения дает восстановление?

— Все просто. В Олимпийской хартии четко написано: спортсмены страны, национальный олимпийский комитет которой не признан, не могут выступать под флагом своего государства. Что угодно делайте, но от нейтрального статуса без восстановления ОКР не уйти. Поэтому это отправная точка возвращения флага и гимна. За восстановлением ОКР уже начинается юридическая работа по вопросу смягчения критериев допуска, формированию «дорожной карты» по возвращению под своим флагом.

Российские спортсмены лишены возможности выступать под флагом страны на основании рекомендаций МОК с 2022 года. В большинстве зимних видов спорта сохраняется полное отстранение представителей России.