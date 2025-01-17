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Сегодня, 18:45

Международный союз современного пятиборья до конца января обсудит вопрос смягчения критериев допуска россиян

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по пятиборью Андрей Макушин сообщил, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) до конца января должен рассмотреть вопрос смягчения критериев допуска российских спортсменов до участия в своих турнирах.

«Наши спортсмены горят желанием вернуться на международные старты. Федерация в этом направлении сейчас ведет большую работу, во второй половине января состоится заседание исполкома UIPM, на котором наш вопрос будет рассмотрен.

Мы выступаем за то, чтобы на международные старты допустили всех российских спортсменов, включая тех, кто относится к силовым органам. Как говорится, мяч на стороне UIPM, ждем, что там решат. Насколько я понимаю, тем российским спортсменам, которые получили нейтральный статус в 2024 году, не нужно будет повторно заниматься его оформлением. Ждем, что и другие наши пятиборцы получат право выступать на международных стартах», — сказал Макушин ТАСС.

В конце июня 2024 года несколько российских пятиборцев в нейтральном статусе выступили на юниорском первенстве мира в Египте. В женском личном турнире россиянки заняли два первых места, в мужских соревнованиях лучшим из россиян стал Андрей Бобров, который финишировал.

Источник: ТАСС
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