29 апреля, 11:00

Мэр Лондона надеется, что город подаст заявку на проведение Олимпиады-2040

Камила Абдурахманова
корреспондент

Мэр Лондона Садик Кхан хочет, чтобы город подал заявку на проведение Олимпийских игр 2040 года, сообщает Reuters.

В понедельник администрация мэра опубликовала отчет, согласно которому шесть крупных спортивных мероприятий, проведенных в Лондоне в прошлом году (включая финал Лиги чемпионов на «Уэмбли» и этап Бриллиантовой лиги), принесли городу 230 миллионов фунтов и привлекли почти 500 тысяч болельщиков.

«Я большой любитель спорта и вижу его пользу. Поэтому мы заказали исследование, чтобы оценить его экономический эффект. Моя цель — сделать Лондон спортивной столицей мира и укрепить эту позицию. Бокс, NFL, MLB, переговоры с NBA о матчах в Лондоне — все это крайне важно. А отчет помог нам измерить конкретную экономическую выгоду.

Я хочу, чтобы Лондон вошел в историю как четырехкратный хозяин Олимпиад. Если мы проведем ЧМ-2029, это даст импульс легкой атлетике: появятся новые Мо Фарахи и Пола Рэдклиффы. Мир обожает Лондон, и мы ежегодно доказываем это на этапах Бриллиантовой лиги», — заявил Кхан.

Если Лондон получит право на Олимпиаду-2040, он станет первым городом в истории, принявшим летние Игры четыре раза (ранее — в 1908, 1948 и 2012 годах).

Источник: reuters
