Мбаппе намекнул на участие в Олимпийских играх

По итогам группового этапа молодежного чемпионата Европы определились участники мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2020. На Олимпийских играх сыграют сборные Германии, Испании, Франции и Румынии.

Чемпион мира в составе сборной Франции Кильян Мбаппе в своем Твиттере разместил GIF с атрибутом Олимпиады в виде колец. 20-летний форвард "ПСЖ" может выступить на играх, если договорится с клубом. По регламенту к участию в турнире допускаются футболисты не старше 23 лет, а также в заявку могут войти три игрока не старше этого возраста.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.