Матыцин заявил, что Минспорт ждет решение МОК по допуску российских спортсменов в декабре

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что в министерстве ожидают в декабре решение МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Что касается международной повестки, то, как вы знаете, идет взаимодействие с Международным олимпийским комитетом и с международными федерациями. Ждем в декабре решения Международного олимпийского комитета по допуску наших спортсменов к организационной работе и соревнованиям. Но это ни в коем случае не должно ставить в зависимость наш календарь», — приводит слова Матыцина ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать спортсменам из России и Белоруссии в допуске к участию в международных соревнованиях.