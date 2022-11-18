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Сегодня, 15:32

Матыцин заявил, что Минспорт ждет решение МОК по допуску российских спортсменов в декабре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что в министерстве ожидают в декабре решение МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Что касается международной повестки, то, как вы знаете, идет взаимодействие с Международным олимпийским комитетом и с международными федерациями. Ждем в декабре решения Международного олимпийского комитета по допуску наших спортсменов к организационной работе и соревнованиям. Но это ни в коем случае не должно ставить в зависимость наш календарь», — приводит слова Матыцина ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отказать спортсменам из России и Белоруссии в допуске к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16367549
Олег Матыцин
МОК
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