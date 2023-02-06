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Сегодня, 11:53

Матыцин считает, что в МОК начали осознавать важность участия россиян в международных турнирах

Алина Савинова
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Министр спорта России Олег Матыцин считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) начал понимать важность участия российских спортсменов в соревнованиях.

«Считаем, что в Лозанне начинают осознавать, что крупные международные соревнования не могут проводиться без участия российских спортсменов. Спорт всегда был объединяющей силой для спортсменов со всего мира, а любая форма дискриминации в отношении страны или спортсмена несовместимы с принадлежностью к олимпийскому движению. Это подтверждено выводами международных экспертов ООН. Важно, что предложение МОК о допуске российских спортсменов поддержано подавляющим большинством членов олимпийского движения.

Наша страна всегда последовательно отстаивала принципы, изложенные в Олимпийской хартии, которая прямо запрещает любые формы дискриминации в отношении спортсменов. Тем более никто не может быть ограничен в участии в соревнованиях только по причине своего паспорта. Это прямое нарушение прав человека. История показывает, что бойкоты никогда не приводят к достижению своих целей, и в конечном итоге заканчиваются только жестоким наказанием для спортсменов сразу нескольких поколений», — приводит ТАСС слова Матыцина.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации спортсменов из России.

Источник: https://tass.ru/sport/16969617
Олег Матыцин
МОК
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