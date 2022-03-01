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Сегодня, 10:35

Матыцин: «Проводим работу в надежде, что поможем нашим спортсменам выступать»

Матыцин рассказал о работе Минспорта после Олимпиады
Артем Бухаев
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ведомство работает над тем, чтобы помочь российским спортсменам выступать.

«По итогам Олимпиады в Пекине мы подготовили комплекс мер по исправлению ситуации с взаимодействием федераций и ОКР. Мы намерены это урегулировать. Будем продолжать внимательно работать. Те поручения, которые нам дал президент, будут выполнены в срок. Неотложные меры уже выполняются (по рекомендациям МОК). Ежечасно и ежедневно мы проводим работу в надежде, что поможем нашим спортсменам выступать», — сказал Матыцин на заседании коллегии Минспорта.

Ранее в МОК призвали международные спортивные федерации отменить или перенести соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны стран на спортивных мероприятиях.

Олег Матыцин
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