Матыцин провел ряд встреч на конференции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте

Во вторник, 26 октября, министр спорта РФ Олег Матыцин провел ряд двусторонних встреч в рамках рабочего визита в Париж на 8-ю сессию Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе беседы с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам социальных и гуманитарных наук Габриэлой Рамос министр подчеркнул важность проведения 8-й сессии конференции сторон, а также ценность совместной работы, направленной на поддержание стабильности глобальной антидопинговой системы.

«Сегодня пандемия диктует мировому спортивному сообществу необходимость объединить усилия и помочь государствам выполнить Конвенцию, но не применять к ним санкции», — отметил Матыцин.

Министр выразил благодарность Секретариату Конвенции за самоотверженную работу на благо чистого спорта. Матыцин также отметил готовность российской стороны развивать необходимую деятельность по реализации положений Конвенции и Казанского плана действий в рамках Межправительственного комитета по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС).

В ходе встречи с министром по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Республики Зимбабве Кирсти Ковентри Матыцин обозначил открытость российской стороны к развитию российско-зимбабвийского сотрудничества в области физической культуры и спорта: «Мы можем и дальше работать вместе над организацией совместных спортивных научных мероприятий и подготовкой научных кадров в области физической культуры и спорта, продвижением предложений в области спорта и борьбы с допингом на международных площадках».

Стороны договорились о завершении работы над проектом межведомственного меморандума и его подписании в ближайшем будущем.