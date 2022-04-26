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26 апреля, 11:38

«Я пока не вижу причин, чтобы обсуждать отсутствие шансов». Матыцин — об участии россиян на Олимпиаде в Париже

Матыцин заявил, что Россия готова к любым ситуациям в отношении спортсменов
Роман Шишов
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал надежду, что российские спортсмены будут иметь возможность принять участие в Олимпиаде 2024 года. При этом глава ведомства отметил, что РФ готова к любому развитию ситуации.

«Я пока не вижу причин, чтобы обсуждать отсутствие шансов», — цитирует ТАСС Матыцина. — Все решения, которые приняты международными федерациями, они, как правило, приняты до конца этого года, поэтому надеюсь, что это не создаст [проблем]. Хотя мы готовы к любым ситуациям".

По его словам, «главная задача — для спортсменов сохранить мотивацию, социальные гарантии, обеспечить конкурентоспособность здесь, в Российской Федерации, через календарь соревнований, тренировочных сборов и через участие [в состязаниях] представителей тех дружественных стран, которые заняли принципиальную позицию в последнее время».

Матыцин добавил, что российская сторона находится в диалоге с международными федерациями по разным видам спорта.

«Со стороны международных федераций, я уверен, [есть] желание найти разрешение временной кризисной ситуации», — сказал он.

Источник: https://tass.ru/sport/14475029
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