Матыцин заявил, что Россия готова к любым ситуациям в отношении спортсменов

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал надежду, что российские спортсмены будут иметь возможность принять участие в Олимпиаде 2024 года. При этом глава ведомства отметил, что РФ готова к любому развитию ситуации.

«Я пока не вижу причин, чтобы обсуждать отсутствие шансов», — цитирует ТАСС Матыцина. — Все решения, которые приняты международными федерациями, они, как правило, приняты до конца этого года, поэтому надеюсь, что это не создаст [проблем]. Хотя мы готовы к любым ситуациям".

По его словам, «главная задача — для спортсменов сохранить мотивацию, социальные гарантии, обеспечить конкурентоспособность здесь, в Российской Федерации, через календарь соревнований, тренировочных сборов и через участие [в состязаниях] представителей тех дружественных стран, которые заняли принципиальную позицию в последнее время».

Матыцин добавил, что российская сторона находится в диалоге с международными федерациями по разным видам спорта.

«Со стороны международных федераций, я уверен, [есть] желание найти разрешение временной кризисной ситуации», — сказал он.