Захарова о невыдаче нейтрального статуса российским спортсменам: «Ненормальные люди пытаются перепрошить мир»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала отказ в выдаче нейтрального статуса ряду российских спортсменов.

— Лала Крамаренко не получила нейтральный статус за выступление на концерте. На концерте Ирины Винер «Лед. Пламя. Победа» выступают фигуристы, которые ждут этот статус. Нет ли опасений, что и они могут не получить?

— Приведу пример не из спорта. В последние дни выступил феерический Хор Турецкого, но вдруг группой нездоровых людей был обвинен в том, что они якобы исполняли, только вдумайтесь, песни войны. И на них написали такой донос. Это люди с ненормальной логикой, которые пытаются перепрошить мир на ненормальные позиции. Это всюду, везде. Сегодняшняя программа Ирины Винер имеет в названии «лед» и «пламя». Это из Пушкина, и даже его пытаются переписать. Ненормальное явление, которое пытаются сделать нормальным. Но у них ничего не получится.

Ранее Захарова выразила надежду на то, что олимпийское движение вернется в нормальное русло после вступления нового президента МОК Кирсти Ковентри в должность.