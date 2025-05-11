Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада

Олимпиада

11 мая, 19:26

Захарова о невыдаче нейтрального статуса российским спортсменам: «Ненормальные люди пытаются перепрошить мир»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала отказ в выдаче нейтрального статуса ряду российских спортсменов.

— Лала Крамаренко не получила нейтральный статус за выступление на концерте. На концерте Ирины Винер «Лед. Пламя. Победа» выступают фигуристы, которые ждут этот статус. Нет ли опасений, что и они могут не получить?

— Приведу пример не из спорта. В последние дни выступил феерический Хор Турецкого, но вдруг группой нездоровых людей был обвинен в том, что они якобы исполняли, только вдумайтесь, песни войны. И на них написали такой донос. Это люди с ненормальной логикой, которые пытаются перепрошить мир на ненормальные позиции. Это всюду, везде. Сегодняшняя программа Ирины Винер имеет в названии «лед» и «пламя». Это из Пушкина, и даже его пытаются переписать. Ненормальное явление, которое пытаются сделать нормальным. Но у них ничего не получится.

Ранее Захарова выразила надежду на то, что олимпийское движение вернется в нормальное русло после вступления нового президента МОК Кирсти Ковентри в должность.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
ФШР требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза
Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Захарова: «У олимпийского движения нет других вариантов, кроме как вернуться к принципам олимпизма»

В Минспорта РФ не хотят жечь мосты во взаимодействии с МОК, так как российским атлетам нужны мировые соревнования

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости