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Мамиашвили не стал давать однозначных оценок работе Позднякова во главе ОКР

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Михаил Мамиашвили.
Фото ФСБР

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что экс-главе ОКР Станиславу Позднякову пришлось работать в сложный период.
Поздняков руководил организацией с 2018 по 2024 год. 15 октября 4-кратный олимпийский чемпион в фехтовании объявил об отставке со своего поста.

«Меня всегда связывали хорошие отношения с Поздняковым. Я думаю, что в любом случае Станислав Алексеевич останется в спортивной сфере. В последнее время муссировалась тема необходимости проведения некоей реорганизации в спортивном управлении. Скажем так, несколько непростых лет выпали на долю всего российского спорта, в том числе и руководителя ОКР.

Это и многие сложные вопросы во время пандемии, и потом совершенно безумные и неправомочные решения по ограничениям наших спортсменов. И сегодня уже и МОК начинает осознавать пагубность такой ангажированности с ярким политическим окрасом. Поэтому в этой ситуации давать какие-то односторонние оценки очень сложно», — цитируют Мамиашвили «РИА Новости».

МОК отстранил ОКР от членства в своем составе осенью 2023 года. Российский орган подал апелляцию в CAS, но арбитражный суд посчитал действия международной организации правомерными.

 
Станислав Поздняков. «Геополитические вызовы диктуют необходимость централизации». Что означает отставка главы ОКР?

 

Источник: РИА Новости Спорт
Михаил Мамиашвили
Станислав Поздняков
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