Максимов заявил, что МОК снимет санкции с российского спорта только по воле США

Олимпийский чемпион по гандболу, главный тренер клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов заявил, что МОК зависит от американских денег, поэтому снимет санкции с российского спорта только после соответствующего решения властей США.

«МОК полностью зависит от американских денег, сто процентов. И помимо этого США финансово доминируют. Проще же всего не пшеницу выращивать и углеводороды качать, а печатать бумагу. Мы можем тешить себя надеждами, но, насколько я знаю ситуацию в международной федерации [гандбола], это бесполезно — они вынуждены подчиняться МОК, если хотят, чтобы гандбол оставался на Олимпиаде. Так говорят и в других видах спорта», — цитирует Максимова ТАСС.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.