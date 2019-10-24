Львов хочет побороться за проведение зимней Олимпиады-2030

Львов готов побороться за право принимать зимнюю Олимпиаду 2030 года. Об этом заявил мэр украинского города Андрей Садовой.

По словам Садового, Львов хотел побороться за проведение Игр-2022, но «война перечеркнула эти планы».

Работа по подаче заявки начнется в 2020 году.

Украина еще ни разу не принимала Олимпийские игры. В 1980 году ряд игр футбольного турнира Игр в Москве проходил в Киеве.

Игры-2022 пройдут в Пекине, место проведения Олимпиады-2026 еще не определено. Ожидается, что заявки подадут Швеция и Италия.