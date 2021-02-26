Лукашенко покинул пост главы НОК Белоруссии. Новым руководителем стал его сын

Виктор Лукашенко, старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) страны, сообщается на официальном сайте организации 26 февраля.

«26 февраля 2021 года на отчетно-выборном Олимпийском собрании в Минске состоялись выборы президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Новым руководителем спортивной организации избран Виктор Лукашенко», — говорится в сообщении.

C мая 1997 года президентом НОК являлся глава Белоруссии Александр Лукашенко. При этом отец и сын находятся под санкциями МОК. Это означает, что им запрещено присутствовать на любых мероприятиях под эгидой организации, в том числе — на Олимпийских играх.