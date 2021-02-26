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Лукашенко покинул пост главы НОК Белоруссии. Новым руководителем стал его сын

11:38
Виктор Лукашенко. Фото Reuters
Виктор Лукашенко. Фото Reuters
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Виктор Лукашенко, старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) страны, сообщается на официальном сайте организации 26 февраля.

«26 февраля 2021 года на отчетно-выборном Олимпийском собрании в Минске состоялись выборы президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Новым руководителем спортивной организации избран Виктор Лукашенко», — говорится в сообщении.

C мая 1997 года президентом НОК являлся глава Белоруссии Александр Лукашенко. При этом отец и сын находятся под санкциями МОК. Это означает, что им запрещено присутствовать на любых мероприятиях под эгидой организации, в том числе — на Олимпийских играх.

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