Левитин заявил, что все российские спортивные федерации подадут иски в CAS на компенсацию затрат

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что все российские спортивные федерации планируют подать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение международных федераций отстранить спортсменов от участия в соревнованиях.

«Это решение будет по тем искам, которые подадут федерации. Юридической подоплеки в решении международных федераций нет, все сделано недобросовестно, это нарушение Олимпийской хартии. У нас есть право подавать иски, мы будем делать это от имени всех федераций. Речь идет именно о взыскании всех материальных потерь, которые понесли федерации во время подготовки. У каждой федерации есть свои расчеты», — приводит слова Левитина ТАСС.

Практически все международные федерации приняли рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать российских и белорусских спортсменов и команд до соревнований под своей эгидой.