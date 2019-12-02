Лев Белоусов: «РМОУ с олимпийской скоростью ворвался в образовательное пространство спортивного менеджмента»

Ректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ) Лев Белоусов накануне празднования 10-летия учебного заведения подвел краткие итоги работы за эти годы и рассказал о перспективах учебного заведения.

— За 10 лет с того момента, как у РМОУ не было ни программы, ни преподавателей, ни студентов, ни кампуса — ничего, мы с олимпийской скоростью ворвались в образовательное пространство спортивного менеджмента, — подчеркнул Белоусов. — И заняли там достойное место. Уже третий год подряд мы занимаем второе место в европейском рейтинге, а также вошли в десятку лучших в мире среди более чем 500 образовательных программ. РМОУ стал ведущим центром подготовки спортивных менеджеров широкого профиля. У нас обучение ведется и на русском, и на английском языке, за эти годы у нас учились и учатся студенты из 60 стран мира, а преподаватели — из 11. Более трех лет работает олимпийская образовательная программа, которую мы реализуем совместно с партнерами из ОКР — по ней обучение прошли около 3,5 тысяч человек, в том числе примерно 50 по долгосрочной. Совместно с коллегами из олимпийского комитета я хотел бы расширить именно эту программу, ведь краткосрочной многим не хватает, люди приезжают по два-три раза. Возможности для этого есть.

— Какой следующий шаг на этом пути?

— Я как руководитель университета вижу свою цель в том, чтобы они получали не повышение квалификации, а новое профессиональное образование, единственный в своем роде диплом с олимпийскими кольцами, и становились спортивными менеджерами. Не секрет, что не все спортсмены после окончания карьеры становятся тренерами или судьями. Имея хороший опыт, зная эту сферу изнутри и получив от нас новые знания и умения, они могут достичь новых высот. По завершении обучения они могут работать почти в любой сфере — управлять спортивными объектами, организовывать соревнования любого уровня, работать в клубах и федерациях. (Антон Бабошин)