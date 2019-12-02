В дни празднования 10-летия Российского международного олимпийского университета (РМОУ) его ректор Лев Белоусов рассказал «СЭ» о том, какой смысл вкладывает в эту дату и почему это учебное заведение является важной частью олимпийского наследия.

— Для нас 10-летие — хороший повод посмотреть, к чему мы пришли и как, правильным ли путем мы идем, посоветоваться с коллегами, — отметил Белоусов. — Подведение итогов очень хорошо увязано с намеченным на вторник открытием символической капсулы, заложенной в год основания — мы можем сопоставить то, чего нам желали учредители РМОУ и то, чего мы добились. С другой стороны, в такой момент всегда задумываешься о том, что делать дальше. В таком ключе выстроено и празднование. Мы не просто приглашаем людей, чтобы они нас хвалили или дарили подарки — мы организовали мощную международную конференцию «Старт после финиша». Ее смысл в том, чтобы обсудить вопросы социальной адаптации спортсменов после завершения карьеры. Этот вопрос всегда актуален.

— Каким вам видится место университета в истории олимпийского движения?

— РМОУ — ключевой элемент гуманитарного наследия Игр в Сочи. В этом качестве он состоялся полностью. Ведь в целом ряде случаев наследие Олимпиад — так называемые «белые слоны», объекты, которые не используются. Но применительно к нам этого не скажешь. Надеюсь, мы останемся в истории именно как пример гуманитарного наследия Игр. Обычно в таких случаях говорят об укреплении дружбы народов, повышении узнаваемости страны, и это правильно. Но такого, чтобы создать образовательное учреждение, занимающее ведущее положение в спортивной индустрии и олимпийской семье, дающее знания, нацеленные на продвижение олимпийских идеалов и ценностей — такого точно раньше не было. (Антон Бабошин)