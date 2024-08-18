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Ласицкене не считает Коу подходящим кандидатом на замену Баха в МОК

Виктория Кравченко
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Победительница Олимпиады-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене не считает главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу хорошим кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Не думаю, что Себастьян Коу является хорошим кандидатом на эту должность», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Бах возглавляет МОК с 2013 года, а в 2021 году был переизбран на очередной срок, который, согласно регламенту Олимпийской хартии, станет для него последним.

11 августа Коу подтвердил намерение баллотироваться на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: ТАСС
Мария Ласицкене (Кучина)
Себастьян Коу
Томас Бах
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