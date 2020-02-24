Кто виноват в крахе России в Ванкувере? Live Еронко и Зислиса — в 16.00
15:00
Сегодня, 24 февраля, на YouTube-канале «СЭ» — эфир Игоря Еронко и Михаила Зислиса об одном из самых неприятных поражений российского спорта, со дня которого сегодня исполнилось 10 лет, — четвертьфинале Олимпиады в Ванкувер против Канады (3:7). Начало — в 16.00 (мск)
Главные темы:
- Кто виноват в том поражении: тренеры или игроки?
- Могла ли Россия победить ту Канаду?
- Было ли ошибкой выпустить на матч Евгения Набокова?
- Мнение о том матче Ильи Брызгалова можно прочитать — здесь
Присылайте вопросы на номер Whats's App +7 925 901 01 00.
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