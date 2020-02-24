Сегодня, 24 февраля, на YouTube-канале «СЭ» — эфир Игоря Еронко и Михаила Зислиса об одном из самых неприятных поражений российского спорта, со дня которого сегодня исполнилось 10 лет, — четвертьфинале Олимпиады в Ванкувер против Канады (3:7). Начало — в 16.00 (мск)

Главные темы:

- Кто виноват в том поражении: тренеры или игроки?

- Могла ли Россия победить ту Канаду?

- Было ли ошибкой выпустить на матч Евгения Набокова?

- Мнение о том матче Ильи Брызгалова можно прочитать — здесь

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