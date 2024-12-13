Ксения Шойгу: «Избрание Дегтярева главой ОКР избавит российский спорт от противоречий»

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу прокомментировала избрание Михаила Дегтярева президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

Дегтярев, который также является министром спорта России, был избран на пост президента ОКР в пятницу.

«Это, несомненно, важный шаг, так как он добавит в развитие всего спорта России единоначалие и избавит от противоречий, — цитирует Шойгу ТАСС. — Уверена, в ближайшее время ОКР успешно реализует целый ряд актуальных, давно назревавших инициатив, а новая команда приложит все усилия по возвращению российского спорта на международную арену».