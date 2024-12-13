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Олимпиада

13 декабря, 23:44

Ксения Шойгу: «Избрание Дегтярева главой ОКР избавит российский спорт от противоречий»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу прокомментировала избрание Михаила Дегтярева президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

Дегтярев, который также является министром спорта России, был избран на пост президента ОКР в пятницу.

«Это, несомненно, важный шаг, так как он добавит в развитие всего спорта России единоначалие и избавит от противоречий, — цитирует Шойгу ТАСС. — Уверена, в ближайшее время ОКР успешно реализует целый ряд актуальных, давно назревавших инициатив, а новая команда приложит все усилия по возвращению российского спорта на международную арену».

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
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