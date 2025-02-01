Кремлев назвал извращенцем главу МОК Томаса Баха

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал, почему считает извращенцем главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Сегодня МОК кто возглавляет? Главный извращенец Томас Бах. Почему я его так называю? Гитлер был извращенцем, издевался над людьми и уничтожал человечество. То же самое сейчас делает Бах, он уничтожает спорт», — цитирует Кремлева РИА «Новости».

В августе стало известно, что Бах не станет баллотироваться на новый срок на посту президента МОК.

Выборы нового главы организации пройдут 20 марта в Греции. В список кандидатов входят Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Йохан Элиаш, Давид Лапартьян и Фейсал Аль-Хуссейн.