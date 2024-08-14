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Париж-2024

Сегодня, 13:20

Кремлев — об уходе Баха с поста президента МОК: «Спорт вырезает себе раковую опухоль»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал решение президента МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

— Слава богу, что Бах уходит! Это победа всех спортсменов. К ним сейчас относятся так, как на гладиаторских боях! Еда с червями, медали ржавеют. Правильно семья посоветовала Баху. Он уходит, потому что не способен управлять олимпийской семьей. Бах превратил спорт в грязную политику, это очень печально. Сегодня спорт вырезает себе раковую опухоль.

Не вижу сложности, чтобы встать на место Баха. Но я туда не стремлюсь. Я пошел в бокс, чтобы победить несправедливость, чтобы международная ассоциация работала в интерес стран, уважала ценности и традиции. А так... На все воля божья. Если увидим, что новая команда не справляется, подключимся, — сказал Кремлев.

Бах возглавляет МОК с 2013 года, а в 2021 году был переизбран на очередной срок, который, согласно регламенту Олимпийской хартии, станет для него последним.

Томас Бах
Умар Кремлев
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