Кремль ждет итогов расследования о покупке голосов членов МОК

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль следит за расследованием о подкупе голосов при выборе столицы Олимпиады-2016. Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги тогдашнему главе ИААФ Ламину Диаку за голоса в пользу города при выборе места проведения Олимпиады-2016. Диак якобы перераспределил их между членами МОК, включая российского четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова и главу Олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.

- Безусловно, мы обратили внимание [на эту информацию], это достаточно серьезное обвинение, - цитирует ТАСС Пескова. По его словам, в администрации главы государства "также отфиксировали, что сейчас уже есть сообщения о том, что МОК начнет соответствующее расследование".

- Пока что-либо говорить преждевременно. В любом случае подобные заявления должны на чем-то основываться, они не могут быть голословными и бездоказательными, - добавил Песков.