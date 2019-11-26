Кремль не готовит встречу по возможному введению санкций против спортсменов России

Администрация президента РФ не планирует проводить круглый стол по обсуждению вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства санкций в отношении РФ и российских спортсменов.

— Нет. Это не так, — сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, готовится ли в Кремле круглый стол с участием руководителей спортивных федераций по возможному введению исполкомом ВАДА санкций в отношении РФ.