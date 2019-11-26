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Допинг

Кремль не готовит встречу по возможному введению санкций против спортсменов России

11:47

Администрация президента РФ не планирует проводить круглый стол по обсуждению вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства санкций в отношении РФ и российских спортсменов.

— Нет. Это не так, — сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, готовится ли в Кремле круглый стол с участием руководителей спортивных федераций по возможному введению исполкомом ВАДА санкций в отношении РФ.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7200143

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