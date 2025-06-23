Ковентри официально вступила в должность президента МОК

Представительница Зимбабве Кирсти Ковентри официально начала исполнять обязанности президента Международного олимпийского комитета (МОК).

41-летняя Ковентри сменила на этом посту 71-летнего немца Томаса Баха. Он возглавлял МОК с 2013 года. Ковентри победила на выборах в марте 2025 года.

«В духе благодарности, уверенности и радости я вручаю ключи от Олимпийского дома миссис Кирсти Ковентри, десятому президенту Международного олимпийского комитета.

Вы доверились человеку, чья история жизни имеет глубокие корни в олимпийском движении. Как олимпиец, она знает, что значит жить в соответствии с олимпийскими ценностями, она знает, как мужественно руководить.

Она отражает поистине глобальный характер и молодой, устремленный в будущее дух нашего олимпийского сообщества», — сказал Бах на торжественной церемонии 23 июня.

«Я не могу поверить, что в 1992 году, когда у меня была мечта поехать на Олимпийские игры и завоевать золотую медаль для Зимбабве, я стояла здесь со всеми вами и пыталась воплотить эти мечты в жизнь для большего числа молодых людей по всему миру.

Мне очень повезло, что с раннего детства меня окружали очень сильные женщины, от моих бабушек до моей мамы и многих из вас, женщин, присутствующих здесь сегодня», — отметила Ковентри.

Зимбабвийка — десятый президент в истории и первая женщина во главе МОК. Срок ее полномочий составляет восемь лет.