Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада

Олимпиада

23 июня, 12:55

Ковентри официально вступила в должность президента МОК

Павел Лопатко
Кирсти Ковентри.
Фото Reuters

Представительница Зимбабве Кирсти Ковентри официально начала исполнять обязанности президента Международного олимпийского комитета (МОК).

41-летняя Ковентри сменила на этом посту 71-летнего немца Томаса Баха. Он возглавлял МОК с 2013 года. Ковентри победила на выборах в марте 2025 года.

«В духе благодарности, уверенности и радости я вручаю ключи от Олимпийского дома миссис Кирсти Ковентри, десятому президенту Международного олимпийского комитета.

Вы доверились человеку, чья история жизни имеет глубокие корни в олимпийском движении. Как олимпиец, она знает, что значит жить в соответствии с олимпийскими ценностями, она знает, как мужественно руководить.

Она отражает поистине глобальный характер и молодой, устремленный в будущее дух нашего олимпийского сообщества», — сказал Бах на торжественной церемонии 23 июня.

«Я не могу поверить, что в 1992 году, когда у меня была мечта поехать на Олимпийские игры и завоевать золотую медаль для Зимбабве, я стояла здесь со всеми вами и пыталась воплотить эти мечты в жизнь для большего числа молодых людей по всему миру.

Мне очень повезло, что с раннего детства меня окружали очень сильные женщины, от моих бабушек до моей мамы и многих из вас, женщин, присутствующих здесь сегодня», — отметила Ковентри.

Зимбабвийка — десятый президент в истории и первая женщина во главе МОК. Срок ее полномочий составляет восемь лет.

Кирсти Ковентри.Биография Кирсти Ковентри: история самой титулованной спортсменки Зимбабве и первой женщины-президента МОК
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кирсти Ковентри
Томас Бах
МОК
Читайте также
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Потомка белых расистов-колонистов бывшей Родезии, якобы за мир и равновправие всех на планете ... В такие чудеса даже питомцы доктора Айболита на бережку реки Лимпопо давно разуверились .. **

    24.06.2025

  • _Mike N_

    Россия и Зимбабве - братья навеки ! Ковентри поможет российским спортсменам вернуться !

    23.06.2025

  • Робин из Локсли

    В добрый час ! Новых успехов молодой и энергичной руководительнице.

    23.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    так она из бывшей расистской Южной Родезии

    23.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    бывшая Южная Родезия

    23.06.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    представительница Зимбабве подозрительно смахивает на англосаксонское отродие))):thinking: не расизм ли это?)))

    23.06.2025

  • Dexterous

    Валера возбудился уже.

    23.06.2025

  • Dexterous

    Ну теперь заживем!

    23.06.2025

  • Бананоид

    Зимбабве?????

    23.06.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Ну, теперь вся утка наша!

    23.06.2025

  • Sochinet

    Слава Богу, Баха сдыхали из Олимпийского комитета. Я думал, что он до смерти там будет сидеть.

    23.06.2025

  • Ganimed77

    Один всё бегал и тряс муд, я войну остановлю, за 24 часа, наверное имел ввиду космических:rofl:Киста, когда допустишь, месяц или за неделю управишься, тоже таких же?! :sunglasses:

    23.06.2025

  • Адекватный спартач

    Лучше бы им кончать...

    23.06.2025

  • fell62

    Ну , и ?

    23.06.2025

  • Djin Ignatov

    Молодец ! Женщинам тоже надо когда то начинать !

    23.06.2025

    • Захарова: «При Бахе мировой спорт деградировал из-за политизации и бюрократии»

    В Госдуме положительно настроены к новому президенту МОК Ковентри

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости