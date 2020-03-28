Коронавирус повлияет на Игры-2024. В оргкомитете обещают адаптироваться

Глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге рассказал, что пандемия коронавируса скажется и на Играх в Париже. Ранее стало известно, что Олимпиада в Токио была перенесена. По мнению Эстанге, лучше всего ее будет провести в июле-августе 2021 года.

— Бедные организаторы. Думаю, им сложно будет провести Игры весной, учитывая календарь командных видов спорта и таких соревнований, как «Ролан Гарос» или «Тур де Франс», — цитирует lalsace.fr Эстанге. — Но они могут найти окно. Будет сложно, но мне кажется, проще это сделать в июле-августе.

— Повлияет ли пандемия на сроки Олимпиады-2024?

— МОК подтвердил, что не повлияет. Но для меня в данном контексте Игры-2024 не являются приоритетными. Сейчас нам важно донести до французов необходимость оставаться дома. Мы находимся в процессе осмысления кризиса, которй еще не закончился и приведет к большому количеству жертв.

Игры в Токио пройдут в следующем году, нам придется изменить планы подготовки. Мы планировали быстро восстановиться к концу 2020 года. Но на Париж-2024 это повлияет. Уверен, что мы сможем адаптироваться.