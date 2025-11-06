Олимпиада
6 ноября 2025, 18:11

Комиссии спортсменов ОКР и НОК Белоруссии приняли совместную декларацию

Ана Горшкова
Корреспондент

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила, что комиссии спортсменов ОКР и Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК) приняли совместную декларацию. Она была принята на заседании, которое состоялось на форуме «Россия — спортивная держава».

Декларация призывает международное спортивное сообщество гарантировать неотъемлемое право всех спортсменов на равных основаниях выступать и представлять свои страны в любых соревнованиях, без исключений; защитить независимость и автономию олимпийского движения, прекратить практику разделения стран и народов на основе принципов лояльности, политической целесообразности или финансовой выгоды; руководствоваться при принятии любых решений в первую очередь интересами спортсменов.

«Мы верим, что спорт должен строить мосты, а не возводить стены. Мы остаемся приверженными идеалам честной игры и готовы внести свой вклад в сохранение и укрепление подлинного олимпийского духа для будущих поколений», — говорится в заявлении, которое опубликовал ОКР.

Источник: ОКР
ОКР
