Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 12:36

Колобков удивлен уходом Позднякова с поста президента ОКР

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта России Павел Колобков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение президента Олимпийского Комитета России Станислава Позднякова уйти в отставку.

«Могу оценить то, когда я с ним работал. У нас с ним был полный контакт. Он очень эффективный руководитель, профессиональный, умный, умеющий выстраивать коммуникацию. Да, мы попали в достаточно сложное время, не все было публично и заметно. Мне жаль, что он уходит, для меня это неожиданно. Наверное, это связано с каким-то собственными планами и проектами. Уверен, что Стас состоится в любом своем деле. Жалко будет, если он вообще уйдет из спорта, надеюсь, что его будущие активности будут связаны со спортивной деятельностью», — сказал Колобков «СЭ».

Поздняков занимал пост президента ОКР с 2018 года.

Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября должен назначить дату выборов своего нового президента.

(Александр Абустин)

Павел Колобков
Станислав Поздняков
ОКР
Читайте также
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Бывший физиотерапевт Синнера прокомментировал допинг-скандал
Казанский «Сокол» из второй лиги ищет таролога
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Популярное видео
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости