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Сегодня, 14:13

Колобков считает окончательным решение Баха не переизбираться президентом МОК

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион Павел Колобков считает, что решение действующего президента МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок является окончательным.

«Мы с Бахом давно знакомы. У нас было много разногласий, в отношении российской сборной команды он проявил слабость и поддался влиянию некоторых стран, чем, по моему мнению, нарушил принципы олимпизма. Но он является влиятельным спортивным руководителем, который обычно словами не разбрасывается. Думаю, его решение уйти окончательное, повлиять на него можно лишь в том случае, если к нему публично обратится все спортивное сообщество — от президентов международных федераций до руководителей НОК. В этом я очень сомневаюсь», — цитирует Колобкова ТАСС.

Бах возглавляет МОК с 2013 года, а в 2021 году был переизбран на очередной срок, который, согласно регламенту Олимпийской хартии, станет для него последним.

Источник: ТАСС
Павел Колобков
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