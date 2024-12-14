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Олимпиада

Сегодня, 11:35

Колобков — о Дегтяреве: «Надеюсь, все спортивное сообщество будет оказывать ему поддержку»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от работы Михаила Дегтярева на посту главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Надеюсь, все спортивное сообщество будет оказывать ему поддержку и содействие. Ситуация достаточно сложная. Она требует ежедневного контроля, усилий с его стороны. Думаю, все сообщество будет ждать от него решений, а главное, результатов», — сказал Колобков «СЭ».

Об избрании Дегтярева стало известно 13 декабря. Он был единственным кандидатом. Выборы проходили во время ежегодного Олимпийского собрания в штаб-квартире ОКР. За избрание Дегтярева проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.

Дегтярев сменил на посту главы ОКР четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, срок полномочий которого истек 13 ноября.

Михаил Дегтярев
Павел Колобков
ОКР
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