18 сентября, 12:00

Колобков призвал МОК перестать прятать голову в песок

Микеле Антонов
Корреспондент
Павел Колобков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение МОК не отстранять Израиль от международных турниров.

— Мне кажется, МОК уже немного запутался в юридической казуистике. Не надо забывать, что у нас было приостановлено не только членство НОК из-за якобы неких нарушений хартии, но еще до этого МОК дал многим международным федерациям рекомендации, в которых настойчиво рекомендовал ряд критериев участия спортсменов из РФ под нейтральным флагом, исключение эстафет, игровых видов спорта. Они очень внимательно следили за исполнением международными федерациями этих рекомендаций. Такое ощущение, что МОК уже забыл про эти рекомендации. Одно дело — соревнования под эгидой МОК, другое — рекомендации.

В этом сообщении МОК ничего про это не говорит. А эти рекомендации были приняты в самом начале 2022 года. Мне кажется, дважды два не сходится. Мне кажется, такого короткого заявления недостаточно.

Судя по тому, что сейчас происходило в Испании во время «Вуэльты», МОК все-таки не сможет занимать такую позицию. Такого сообщения, мне кажется, будет недостаточно. Им придется занимать более активную позицию: либо максимально отстаивать неполитизацию спорта, либо уже принять это как должное и реагировать на политику, как это было в отношении России. Но тогда это приведет к развалу олимпийского движения, чего бы никому не хотелось — ни в России, ни в других странах.

Надо перестать, мне кажется, прятать голову в песок, чем МОК в последнее время по сути и занимается. Мне кажется, ситуация в отношении Израиля будет развиваться. «Вуэльта» — это только первая ласточка. Во многих соревнованиях возможно повторение подобного. Поэтому МОК должен занять здесь какую-то реальную позицию, а не просто отделываться таким заявлением, которое оставляет больше вопросов, чем ответов. МОК — сильная организация, должна занять место в спортивном мире, которое всегда занимала, и отказаться от политизации спорта в отношении всех, а также громко об этом заявить, — сказал Колобков «СЭ».

18 сентября в МОК заявили, что национальные комитеты Израиля и Палестины следуют принципам Олимпийской хартии.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года.

Павел Колобков
МОК
