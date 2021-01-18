Количество спортсменов на церемониях открытия и закрытия Олимпиады сократят

Организаторы Олимпиады собираются сократить количество участников церемоний открытия и закрытия на несколько тысяч, сообщает японское издание Yomiuri Shimbun. Изначально планировалось задействовать 6000 спортсменов в церемонии открытия.

«Чтобы удостовериться в безопасности спортсменов, мы уверены, что стоит пересмотреть количество участников церемоний открытия и закрытия Олимпиады» — написали организаторы в обращении к французскому изданию AFP.

Также организаторы отметили, что вакцинирование не будет обязательным для участия в Олимпиаде.

Игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но из-за эпидемиологической ситуации были перенесены на 2021 год. Олимпиада состоится с 8 по 23 августа.