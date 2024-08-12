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Сегодня, 11:00

Когда следующие Олимпийские игры: даты и место проведения зимней Олимпиады-2026

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Олимпиада.
Фото Reuters

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Также заявку на проведение подавал Стокгольм (Швеция), но по результатам голосования победила Италия. Это будут первые Игры с участием двух городов-хозяек в официальной форме.

Италия четыре раза в истории принимала Олимпиаду. В 1956 году Игры проходили в Кортине-д'Ампеццо, в Милане впервые состоятся главные мировые старты.

На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо в соревновательной программе будет включен новый вид спорта (ски-альпинизм) и дисциплины.

В общей сложности в Италии будет разыграно 116 комплектов наград — на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года.

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