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30 декабря 2025, 13:14

Казахстан планирует отправить на Олимпиаду 35 спортсменов

Анастасия Пилипенко

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов на заседании правительства сообщил, что на зимних Олимпийских играх в Италии республику представят порядка 35 спортсменов.

«Согласно прогнозам, ожидается участие порядка 35 спортсменов. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине нашу страну представляли 34 спортсмена», — цитирует Мырзабосынова ТАСС.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия). Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 3 тыс. спортсменов из 93 стран. Всего будет разыграно 116 комплектов наград.

Источник: ТАСС
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