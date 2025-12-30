Казахстан планирует отправить на Олимпиаду 35 спортсменов

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов на заседании правительства сообщил, что на зимних Олимпийских играх в Италии республику представят порядка 35 спортсменов.

«Согласно прогнозам, ожидается участие порядка 35 спортсменов. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине нашу страну представляли 34 спортсмена», — цитирует Мырзабосынова ТАСС.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия). Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 3 тыс. спортсменов из 93 стран. Всего будет разыграно 116 комплектов наград.