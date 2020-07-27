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Катар намерен претендовать на проведение Олимпиады-2032

14:06

Катар направил письмо в Международный олимпийский комитет о намерении провести в 2032 году летние Олимпийские и Паралимпийские игры, сообщает AP.

Помимо Катара на организацию соревнований претендуют Индия, Австралия, а также китайский Шанхай и совместная заявка южнокорейского Сеула и столицы КНДР Пхеньяна.

Ранее Катар претендовал на проведение Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, которые были отданы Рио-де-Жанейро и Токио соответственно.

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