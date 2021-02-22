Каспарайтис: «Полчаса раздавал автографы, а все думали, что я Плющенко»

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис в интервью «СЭ» рассказал о том, как на Олимпиаде в Турине пошел в город и его перепутали с известным фигуристом.

«Ковалев на том турнире отлично справлялся с ролью капитана. Делал все возможное, чтобы наша сборная играла здорово. Вся соль таких турниров заключается в том, что у команды нет возможности реабилитироваться. Возьмем наш случай. Неплохо провели групповой раунд, выбили Канаду в четвертьфинале, а в итоге остались без медалей.

Не стоит искать крайнего и тем более делать им Ковалева. Все эти слухи про то, что он нарушал режим, чтобы покутить — выдумки. Леха никогда не был поклонником алкоголя. Знаю его почти с самого детства. Это я любил по молодости потусоваться в выходные дни. А разговоры про поход в ресторан после игры с Канадой и веселье до утра — это даже не вяжется с реальностью. В олимпийской деревне все было строго и по пропускам. Ты не можешь спокойно вернуться назад в три утра. Я лично вообще лишь один-два раза в город выходил, и меня тогда люди перепутали с Евгением Плющенко. Думал, что все так любят Каспарайтиса, раздавал полчаса автографы, а на деле ошибочка вышла. Было неловко немного".

(Андрей Жданюк)

Полностью интервью с Каспарайтисом можно прочитать здесь.